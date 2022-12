TRACK: GUINEVERE

“Whirlpools” è il nuovo singolo di Guinevere, il secondo dopo il debutto “Setting Of The Sun”.

Musicista e cantautrice, attrice e performer, il suono di Guinevere è il frutto dei mondi incrociati, delle esperienze raccolte e della sua accesa sensibilità: folk-rock intenso ed evocativo, che lambisce i territori del blues e del jazz, tra Joni Mitchell, Fleet Foxes a Laura Marling.

“Whirlpools” è un brano che per l’artista riflette un periodo turbolento della sua vita: “Ero chiusa in me stessa, divisa, rotta. Attorno a me solo volti senza faccia, un turbinio di persone che corrono velocissime, che mi guardano senza vedermi, che ascoltano senza sentire. Nel silenzio assordante di queste presenze-fantasmi urlano forti i miei pensieri, miei unici compagni di viaggio. Così chiedo, nel nero della mia solitudine, che le voci

nella mia testa mi diano pace, che il mondo si fermi, che qualcuno, con dolcezza e senza chiedersi perché, mi prenda per mano e mi porti con sé”.

Morbido, finemente arrangiato ma con una sua vitalità importante e cambi di sensibilità musicale che catturano pienamente la nostra attenzione, il brano merita ripetuti ascolti per essere assaporato pienamente.

Un nuovo tassello nel percorso che conduce alla pubblicazione del suo EP d’esordio, interamente co-prodotto con Matteo Pavesi (Alice Phoebe Lou, Eugenia Post Meridiem) e in programma per inizio 2023.

