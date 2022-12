THE MEN CONDIVIDONO “GOD BLESS THE USA”, IL SECONDO SINGOLO DAL LORO NUOVO ALBUM

THE MEN CONDIVIDONO “GOD BLESS THE USA”, IL SECONDO SINGOLO DAL LORO NUOVO ALBUM

The Men pubblicheranno il loro nono LP, “New York City”, il prossimo 3 febbraio via Fuzz Club Records, a distanza di tre anni dal precedente, “Mercy”.

“Quando tutti hanno lasciato NYC, la fogna si è aperta e noi siamo usciti strisciando”, ha commentato la band punk-rock statunitense in un comunicato. “Queste canzoni sono diventate il sangue della band, che poteva esistere solo per e con queste canzoni. Non c’era altro posto dove appendere il cappello. Senza questo disco, il gruppo non sarebbe esistito, quindi non c’era altra scelta. NYC è fluida. Significa molte cose diverse per tutti i tipi di persone. Presentiamo il disco con questo spirito.”

Dopo aver condiviso il primo singolo, “Hard Livin'”, a ottobre, ora il gruppo di NYC rilascia un altro nuovo singolo, “God Bless The USA”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Il cantante e chitarrista Nick Chiericozzi dice del brano: “Mi sono svegliato con questa melodia in testa, sono andato in cucina e ho imbracciato la chitarra, tra continui titoli di giornale esasperanti e un sacco di Chuck Berry e Eddie Cochran. Non è una dichiarazione su qualcuno o qualcosa in particolare – alla fine della giornata, sta andando tutto a rotoli”.

Credit Foto: Jason Persse, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons