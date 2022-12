GUARDA IL VIDEO DI “PORTRAIT OF GOD”, IL NUOVO SINGOLO DAL QUINTO LP DI KING TUFF

Il prossimo 27 gennaio, via Sub Pop Records, King Tuff pubblicherà il suo quinto LP, “Smalltown Stardust”, che arriva dopo quasi cinque anni dal precedente, “The Other”.

Prodotto dallo stesso Kyle Thomas insieme a Sasami e pesantemente ispirato da Brattleboro, Vermont, la città natale del musicista statunitense, il disco parla di temi come “l’amore, la natura e la giovinezza” e funge da lettera d’amore alla piccola città che lo ha formato.

“La verità è che non ho mai voluto lasciare la mia piccola città nel Vermont. Sapevo che era qualcosa che dovevo fare per perseguire effettivamente una carriera come musicista, ma amavo la mia vita lì e ho pianto e pianto il giorno in cui sono partito su un autobus Greyhound per Los Angeles nel 2011”, riflette Thomas in una dichiarazione. “In una qualche dimensione alternativa c’è una versione di me che vive ancora lì, che sta ancora appesa allo sgabello, che fa disegni nel caffè, che cammina sui binari della ferrovia che costeggia il fiume… ma ahimè, in questa dimensione, non sono altro che un cittadino senza città!”

Dopo la title-track “Smalltown Stardust”, condivisa a fine ottobre, ora il musicista statunitense rilascia un nuovo singolo, “Portrait Of God”, accompagnato da un video diretto da Nicola e Juliana Giraffe.

“Se mi chiedeste qual è la mia religione, direi tre cose: Musica, Arte e Natura”, dice Thomas a proposito della scrittura di “Portrait Of God”. “Sono le cose a cui ho dedicato la mia vita e che mi danno la gioia più pura. Spesso quando faccio arte o musica sento qualcosa che mi guida – chiamatelo Dio, chiamatelo Magia, chiamatelo Jim… qualunque cosa sia, mi rende felice! Il mio Dio è probabilmente qualcosa di totalmente diverso dal vostro, e questa è una cosa bellissima! Un giorno stavo pensando a questo, così ho scritto questa canzone”.

Credit Foto: Wyndham Garnett