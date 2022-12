CAROLINE POLACHECK ANNUNCIA IL NUOVO DISCO “DESIRE, I WANT TO TURN INTO YOU”

Caroline Polachek ha condiviso i dettagli del suo nuovo disco solista.

“Desire, I Want to Turn Into You” uscirà il prossimo 14 febbraio su Perpetual Novice e conterrà il singolo svelato in queste ultime ore “Welcome to My Island” prodotto da Dan Nigro, già collaboratore di Olivia Rodrigo, la stessa Polachek, Danny L Harle e Jim-E Stack.

Ascolta il brano:

In “Desire, I Want to Turn Into You” troveremo i brani già pubblicati a partire dallo scorso anno “Bunny Is a Rider”, “Billions” e “Sunset”.

Caroline Polachek ha pubblicato il suo debutto solista “Pang” nel 2019 passando gli ultimi anni a collaborare con nomi del calibro di Hyd, Flume, Murkage Dave, Christine and the Queens.

Credit Foto: Nedda Afsari