I KISS A LUCCA A GIUGNO 2023

I Kiss sono pronti per ritornare in Italia per il loro ultimo tour di sempre.

La band di NYC sarà in Piazza Napoleone a Lucca giovedì 29 giugno all’interno del Lucca Summer Festival, in quella che sarà la sua unica data nel nostro paese.

Dicono i Kiss del tour: “Tutto ciò che abbiamo costruito e tutto ciò che abbiamo conquistato negli ultimi quattro decenni non sarebbe mai potuto accadere senza i milioni di persone in tutto il mondo che hanno riempito club, arene e stadi in questi anni. Questa sarà la celebrazione finale per coloro che ci hanno visto e un’ultima possibilità per coloro che non l’hanno fatto. KISS Army, ci salutiamo nel nostro tour finale con il nostro spettacolo più grande e usciremo nello stesso modo in cui siamo entrati… Unapologetic and Unstoppable.”

I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle ore 10 di martedì 13 dicembre su ‘Ticketone.it‘.

Questi i prezzi:

Tribuna Numerata €. 120,00 + prev.

Pit Area Posto In piedi €. 100,00 + prev.

Posto in Piedi €. 65,00 + prev.