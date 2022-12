EP: PALMARIA

Tempo di cambiamenti per Francesco Drovandi e Giulia Magnani, in arte Palmaria che dopo “Swim”, “Grow” e “Crystallize” pubblicano il nuovo EP “Chameleon” su peermusic ITALY. E’ un alt pop giocoso e vivace quello del duo ligure da tempo di stanza a Londra che prova a sfondare anche nel mercato nostrano. Una co – produzione affidata a B-CROMA, Domenico Finizio dei Tropea e Marco Fugazza con contributi di Lucia Carmignani e Joshua Mark Wheatley in un mix di italiano e inglese che a volte convivono nello stesso brano.

Ventuno minuti con echi r&b e di puro pop moderno venato di elettronica che possono ricordare i The xx, Sylvan Esso e Little Dragon tra chitarre eleganti e la voce di Giulia Magnani decisamente ipnotica e suadente sia al naturale che quando gioca con vocoder ed effetti. Voglia di ballare, leggerezze quasi estive (“Sunflower” e “Piscine” ma anche “Coney Island”) il ritmo di “Ultraviolet” e il primo pezzo scritto interamente in italiano (“Odissea / Astronave”) rendono il viaggio decisamente piacevole.

Spensierati ma non troppo i Palmaria concretizzano il lavoro fatto sinora con un quarto EP all’insegna della trasformazione. Veri camaleonti musicali Drovandi e Magnani sfruttano l’esperienza fatta oltremanica per esplorare tutte le sfumature del pop alternativo. Il refrain di “Ticking Bomb” (“I’m a ticking bomb”) chiude i giochi e segna quello che potrebbe essere un punto di svolta nella carriera del duo.

Listen & Follow

Palmaria: Facebook