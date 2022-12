I PLACEBO IN ITALIA PER CINQUE DATE A LUGLIO 2023

I Placebo torneranno in Italia la prossima estate per presentare il loro ottavo LP, “Never Let Me Go“, uscito lo scorso marzo.

Saranno ben cinque le date nel nostro paese del gruppo capitanato da Brian Molko a luglio 2023: martedì 11 al Sonic Park Stupinigi di Torino, giovedì 13 al Lucca Summer Festival di Lucca, venerdì 14 all’Autodromo Internazionale Enzo E Dino Ferrari di Imola (BO), domenica 16 al Sonic Park Matera di Matera (presso la Cava Del Sole) e martedì 18 al Piazzola Live Festival di Piazzola Sul Brenta (PD).

I biglietti per il live-show toscano saranno disponibili a partire dalle ore 16 di oggi mercoledì 7 dicembre su ‘Livenation.it’, mentre quelli per gli altri quattro concerti dalle ore 12 di lunedì 12 dicembre sempre su ‘Livenation.it’.