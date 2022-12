LA MOGLIE DI SHANE MACGOWAN AGGIORNA SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL CANTANTE DEI POGUES IN OSPEDALE

Victoria Mary Clarke, moglie di Shane MacGowan, ha condiviso un aggiornamento sulle condizioni del frontman dei Pogues, ricoverato in ospedale da venerdì scorso 2 dicembre.

Lunedì 5 dicembre la Clarke aveva scritto su Twitter per annunciare che il cantante era stato ricoverato in ospedale. In un’intervista all’Irish Mirror aveva spiegato le sue condizioni, dicendo ai fan di non “preoccuparsi troppo” e di essere “sicura che starà bene“.

Ieri, 6 dicembre, la Clarke ha fornito un altro aggiornamento, ringraziando i fan che hanno inviato gli auguri all’ex bandleader dei Pogues. “È in cura per un’infezione e i medici sono sicuri che starà bene“, ha scritto. “Sono incredibilmente grata a loro e a tutti voi“.

I just wanted to thank everyone who has been sending good wishes for @ShaneMacGowan , he is being treated for an infection and the doctors are confident that he will be ok. I am just incredibly grateful to them and to all of you 💗💗💗💗💗💗

