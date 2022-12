GLI SLIPKNOT PORTANO IL LORO KNOTFEST (MUSEUM INCLUSO) IN ITALIA: TAPPA A BOLOGNA NEL GIUGNO 2023

Musica, arte e cultura: Knotfestitaly si svolgerà domenica 25 giugno 2023 all’Arena Parco Nord di Bologna. Per la prima volta in assoluto quindi – dopo Stati Uniti, Giappone, Messico, Colombia, Francia, Germania, Finlandia, Cile, Brasile e Australia – anche il nostro Paese ospiterà il famoso festival itinerante creato dagli Slipknot nel 2012 e divenuto, nel corso degli anni, uno degli appuntamenti più rilevanti al mondo.

Sarà presente anche il famoso Knotfest Museum, elemento fondamentale che contraddistingue il festival degli Slipknot e che raccoglie al proprio interno molti oggetti che raccontano la storia della band dagli esordi ai giorni nostri. I biglietti per entrare al Museo sono limitati.

I biglietti saranno in vendita in esclusiva per i Membri Premium di Knotfest da oggi alle ore 10.

Prevendita generale su Ticketone e Knotfest.com/Italy da domani, 7 dicembre, alle ore 10:00.

Saranno disponibili VIP Package in numero limitato, che includeranno l’ingresso al Museum, accesso prioritario all’Arena, un biglietto Gold Circle, parcheggio riservato e molto altro.

Ticketlink – https://www.ticketone.it/artist/knotfest/

Di seguito i dettagli dell’evento, con tutte le band confermate al momento:

KNOTFEST ITALY

Bologna, Arena Parco Nord – Domenica 25 giugno 2023

SLIPKNOT

Architects

Amon Amarth

I Prevail

Lorna Shore

Nothing More

Destrage

+ more TBA