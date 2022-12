LANA DEL REY ANNUNCIA IL SUO NONO ALBUM (ATTESO A MARZO 2023) E CONDIVIDE IL PRIMO SINGOLO

A distanza di circa di nemmeno un anno e mezzo dal suo ottavo LP, “Blue Banisters“, Lana Del Rey è pronta a ritornare con una nuova fatica sulla lunga distanza: il nuovo lavoro si chiamerà “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd” (pre-order) e vedrà la luce il prossimo 10 marzo via Polydor / Interscope.

Il disco, che è stato prodotto da Mike Hermosa, Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes e Benji, vede la partecipazione di numerosi ospiti tra cui Father John Misty, Bleachers, Jon Batiste, Tommy Genesis e SYML.

Il primo singolo, che potete ascoltare qui sotto, è la title-track “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”, una ballata scritta al piano.