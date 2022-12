LE BIG JOANIE SONO CONVINTE: “ABBIAMO FATTO TUTTO CIò CHE UNA BAND PUNK NERA PUO’ FARE!”

Le Big Joanie hanno parlato con NME delle loro speranze per il futuro della musica alternativa nera e di ciò che le attende.

Le punk femministe, che hanno pubblicato il mese scorso il loro acclamato secondo album “Back Home“, hanno parlato con NME in occasione della 25esima edizione dei MOBO, dove sono state nominate per la categoria inaugurale Best Rock And Alternative (alla fine hanno vinto i londinesi Bob Vylan)

Alla domanda sulla nomination, la cantante e chitarrista Stephanie Phillips ha risposto: “Abbiamo seguito i MOBO Awards per anni e anni, ed è bello che finalmente abbiano una categoria alternativa in modo da poter effettivamente celebrare tutto ciò che riguarda la cultura nera britannica e tutto ciò che abbiamo fatto nel paese oggi“.

La batterista e cantante Chardine Taylor-Stone è d’accordo: “Era ora – sarebbe dovuto accadere molto tempo fa – ma è bello vedere nuovi artisti come Bob Vylan, come Loathe, ma anche gli Skunk Anansie che sono in giro da anni e anni e hanno davvero abbattuto i confini per consentire a band come noi di essere qui. È bello vedere i nostri compagni alternativi neri“.

Parlando delle loro speranze riguardo alla mutata rappresentazione dei MOBO da parte delle star alternative nere, Phillips ha detto: “Abbiamo fatto tutto ciò che una band punk nera può fare, e speriamo che la gente voglia vederci di più e che la nostra comunità voglia vederci di più“.

La cantante e bassista Estella Adeyeri ha raccontato a NME i progetti della band per il futuro: “Noi guardiamo sempre avanti, quindi a gennaio faremo i nostri primi concerti da headliner nel Regno Unito dopo un po’ di tempo“, ha detto. “Stiamo anche pianificando di andare negli Stati Uniti. Abbiamo uno spettacolo a New York che è quasi esaurito. Poi faremo quello che facciamo sempre: promuovere anche nuovi artisti che sono Black e alternativi e fare in modo che la gente possa vedere che c’è davvero una scena qui fuori“.

Credit Foto: Sam Keeler