BEN GIBBARD NEL 2023 PORTERA’ IN TOUR SIA I DEATH CAB FOR CUTIE SIA I POSTAL SERVICE

BEN GIBBARD NEL 2023 PORTERA’ IN TOUR SIA I DEATH CAB FOR CUTIE SIA I POSTAL SERVICE

Ben Gibbard sarà il doppio protagonista del tour 2023 dei The Postal Service e dei Death Cab for Cutie. Durante il tour autunnale, i gruppi celebreranno il 20° anniversario dei rispettivi album “Give Up” e “Transatlanticism” eseguendoli integralmente.

Il tour, che segna la prima esibizione dal vivo dei The Postal Service in oltre dieci anni, prenderà il via l’8 settembre a Portland, nel Maine, per poi fare tappa a Boston, New York City, Philadelphia, Seattle, Washington DC e altre ancora. Si concluderà a Los Angeles il 13 ottobre.



Gibbard sarà accompagnato da Jimmy Tamborello e Jenny Lewis per le esibizioni dei The Postal Service, mentre Nick Harmer, Dave Depper, Zac Rae e Jason McGerr completeranno la formazione dei Death Cab.

“So per certo che non avrò mai più un anno come il 2003“, ha dichiarato Gibbard in un comunicato. “È uscito il disco dei Postal Service, è uscito Transatlanticism. Questi due dischi saranno sulla mia lapide, e mi va benissimo così. Non ho mai avuto un anno più ispirato dal punto di vista creativo“.

Mentre i Death Cab hanno pubblicato nuova musica a settembre con il loro ultimo album, “Asphalt Meadows”, i Postal Service hanno pubblicato solo un LP in studio e un album live del 2014 intitolato “Everything Will Change”.

Prima del tour in co-headlining con i Postal Service, i DCFC si imbarcheranno in un tour già annunciato, che nel 2023, passerà dal Nord America e in Europa (1 marzo tappa milanese al Fabrique).

Credit Foto: David Lee from Redmond, WA, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons