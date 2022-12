FLORENCE AND THE MACHINE HA PUBBLICATO UNA VERSIONE LIVE DI “MORNING ELVIS” CON LA PARTECIPAZIONE DI ETHEL CAIN

Florence and the Machine hanno pubblicato una versione live di “Morning Elvis” con la partecipazione di Ethel Cain. La nuova versione del brano è stata registrata durante la tappa di Denver del tour nordamericano 2022 della band.

“Quando abbiamo provato la canzone, noi due sole, prima dello spettacolo, ho riso perché Florence mi ha detto che ‘Morning Elvis’ era la canalizzazione del rocker del sud che era in lei e io le ho detto che non riuscivo a trattenermi dall’emulare il suo accento britannico su alcune parole“, ha spiegato Ethel Cain in una dichiarazione. “Sembrava di assistere a una santa convergenza in un’arena di basket. Il camerino di Florence profumava di cipria e salvia ed eravamo entrambe vestite di bianco, cantando le nostre battute l’una all’altra e mi sembrava di essere tornata alle prove del coro, ma con un vero angelo questa volta. Non sorride mai e se mi aveste detto che eravamo le uniche due persone in tutto il locale mentre la cantavamo nel bel mezzo del suo set, vi avrei creduto.

L’album di debutto di Ethel Cain, “Preacher’s Daughter”, è stato pubblicato a maggio.