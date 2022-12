GLI IDLES CELEBRANO I 5 ANNI DEL LORO ESORDIO: ECCO “5 YEARS OF BRUTALISM”

Esce oggi una nuova versione di “Brutalism” album di debutto del 2017 degli IDLES, in occasione dei cinque anni dalla sua pubblicazione.

La nuova edizione chiamata “5 Years Of Brutalism” è caratterizzata da un artwork alternativo disegnato dal frontman Joe Talbot ed è stampata su vinile rosso. Le versioni digitali contengono anche un album dal vivo, tratto dal set segreto della band sul BBC Introducing Stage, durante il Festival di Glastonbury di quest’anno, in cui hanno eseguito “Brutalism” per intero.

Five Years of Brutalism by IDLES

“Quello che era iniziato come una pietra tombale di indulgenza e disordine è diventato un lungo viaggio di bellezza, perdono e gratitudine“, ha scritto Talbot in un comunicato che annuncia la ristampa. “Abbiamo costruito le fondamenta per una casa piena fino all’orlo di esseri umani amorevoli. Grazie di cuore“.

“Brutalism” era stato pubblicato nel marzo 2017, segnando il primo full-length della band dopo l’EP del 2012 “Welcome” e il suo follow-up del 2015 “Meat”. Dopo quel lavoro gli IDLES hanno pubblicato altri tre album: il seguito del 2018 “Joy As An Act Of Resistance”, “Ultra Mono” del 2020 e “Crawler” dell’anno scorso. Parlando con NME al Glastonbury Festival di quest’anno, il chitarrista Mark Bowen aveva riflettuto su come la band si fosse evoluta.

“C’è una nuova fame e un nuovo intento all’interno della band di raggiungere questi nuovi traguardi. Abbiamo messo gli occhi su Nick Cave e i Bad Seeds. Abbiamo messo gli occhi sui Radiohead; abbiamo messo gli occhi su Paul McCartney. Si tratta di essere onnipresenti e di essere così bravi nel proprio mestiere e nei propri spettacoli dal vivo. Siamo affamati di questo, ed è questo che stiamo portando ai fan“.

Credit Foto: Tom Ham