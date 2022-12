ROGER WATERS SVELA “THE LOCKDOWN SESSIONS”: 5 BRANI REGISTRATI DURANTE L’ISOLAMENTO A CAUSA DEL COVID PIU’ “COMFORTABLY NUMB 2022”

Roger Waters ha presentato “The Lockdown Sessions”, una raccolta di sei canzoni registrate per lo più a casa durante il periodo del COVID-19 del 2020 e 2021.

I brani delle ‘Lockdown Sessions’ sono stati estrapolati dalla carriera solista di Waters e dal periodo trascorso nei Pink Floyd: “Mother” e “Vera” sono apparse originariamente su “The Wall”; “Two Suns in the Sunset” e “The Gunner’s Dream” provengono dall’ultimo disco dei Pink Floyd con Waters, “The Final Cut”; “The Bravery of Being out of Range” era un pezzo forte del suo album solista, “Amused to Death”, mentre “Comfortably Numb 2022”, registrata durante il tour nordamericano di “This Is Not a Drill”.

“Il nostro ‘Us and Them Tour’ è durato tre anni“, ha scritto Waters in un comunicato. “A ogni concerto facevamo un bis dopo che lo spettacolo principale si chiudeva con ‘Comfortably Numb’… il bis era sempre ‘Mother’… Non ricordo perché ho deciso di iniziare a fare altre canzoni? …Comunque, a un certo punto, dopo la fine del tour… ho iniziato a pensare: “Potrebbero fare un album interessante, tutti quei bis… I bis”. Sì, suona bene!”. Poi… mi ritrovo in Inghilterra a fare il concerto tributo a Ginger Baker un martedì sera all’Hammersmith Odeon con Eric Clapton e… il sabato successivo a marciare dall’ambasciata australiana a Piazza del Parlamento per fare un discorso a sostegno di Julian Assange, quando, porca miseria, Covid! Per me è stato venerdì 13 marzo 2020. Chiusura! Alla faccia del progetto bis. Abbiamo apposto ‘C. Numb’ alla fine della raccolta, come punto esclamativo appropriato per chiudere questo cerchio d’amore“.

L’anno prossimo Waters porterà in Europa il suo “This Is Not a Drill Tour”, ecco le 4 date italiane:

Lunedì 27 marzo Mediolanum Forum – Milano

Martedì 28 marzo Mediolanum Forum – Milano

Venerdì 28 aprile Unipol Arena – Bologna

Sabato 29 aprile Unipol Arena – Bologna