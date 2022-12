THE VAN PELT: A MARZO 2023 IL NUOVO ALBUM (MA PRIMA LE RISTAMPE DEI CLASSICI!)

E’ un finale d’anno con i fiocchi per i fan dei Van Pelt, storico gruppo di New York i cui primi due album, “Stealing From Our Favorite Thieves” del 1996 e “Sultans of Sentiment” del 1997, sono spesso in cima alle classifiche di molti amanti dell’emo. A ottobre ha annunciato la band ristampa delle edizioni rimasterizzate proprio di questi due album, che verranno ristampati per la prima volta in vinile in oltre due decenni.

Oltre alle ristampe di “Stealing” e “Sultan”, i Van Pelt pubblicheranno anche due cassette limitatissime piene di demo dell’epoca, con brani inediti. L’uscita è prevista per il 30 dicembre via Ernest Jenning Record Co. e i pre-order sono già in corso.

Ma, non bastano le ristampe, ora il leader della band Chris Leo ci lascia senza fiato, visto che è arivato l’annuncio del nuovo album intitolato “Artisans & Merchants”, che sarà pubblicato la prossima primavera.

Ecco quanto ha scritto Leo sulla pagina FB della band: “Sono passati 25 anni dall’ultima volta che abbiamo pubblicato nuovo materiale. Durante questo periodo i Van Pelt non si sono mai sentiti come un “progetto” che ha fatto il suo corso, ma piuttosto come una voce che è stata stroncata sul nascere proprio quando stavamo trovando il nostro solco. C’era l’inquietudine che fosse tutto quello che eravamo in grado di dare, due dischi e mezzo e poi la pace? O forse no. John Lennon sarebbe passato facilmente agli anni ’80 come gli altri tre? I Got My Mind Set On You? Ebony & Ivory? Non riesco a immaginarlo, così come non riesco a immaginare i Van Pelt che convincono la gente a condividere una serata intima con noi durante quei giorni decadenti di Indie Sleaze. Non sto dicendo che siamo John Lennon, non lo siamo. Non sto nemmeno dicendo che John Lennon sarebbe dovuto morire! Quello che voglio dire è che forse questo è il nostro arco appropriato: qualche album, un paio di decenni di ascolti e di sensazioni, seguiti da un’altra manciata di album e poi chissà cosa. Sono passati 25 anni dal nostro ultimo album e questo ci sembra una continuazione fluida, quasi pre-scritta, quindi il divario non ci sembra così strano. Tutto ciò che ci è permesso fare è stuzzicarvi in questo momento, ma il nostro ultimo album “Artisans & Merchants” uscirà il 17 marzo e non vediamo l’ora che lo ascoltiate“.

Insomma…noi vorremmo che fosse già marzo 2023!