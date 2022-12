LA PRIMA ESTATE COMPLETA LA GIORNATA DEL 17 GIUGNO: SI AGGIUNGONO KINGS OF CONVENIENCE, JAPANESE BREAKFAST E GUINEVERE

Dopo l’annuncio dei primi tre headliners, Jamiroquai, Alt-J e Bon Iver, La Prima Estate annuncia i nomi di altri 3 protagonisti del Festival che avrà luogo a Lido di Camaiore.

Si tratta degli artisti che saliranno sul palco del Parco BussolaDomani prima di Bon Iver nella serata di sabato 17 giugno: Kings of Convenience, Japanese Breakfast e Guinevere.

I Kings of Convenience, duo norvegese composto da Eirik Glambek Bøe ed Erlend Øye, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo nel 2004 con l’album “Riot on an Empty Street” che conteneva brani come “Misread” e “I’d Rather Dance With You”. Il loro repertorio è caratterizzato da sonorità delicate, da voci morbide e da complesse evoluzioni armoniche con le chitarre

Prima di loro saliranno sul palco i Japanese Breakfast, guidati dalla cantante Michelle Zauner, che nel 2021 con l’album “Jubilee” hanno conquistato ben 2 nominations ai Grammy Awards come Best New Artist e Best Alternative Music Album.

Ad aprire la giornata sarà Guinevere, giovanissima cantante milanese protagonista di un folk intenso ed evocativo, con richiami al mondo del jazz e alla musica classica, che nel 2022 ha pubblicato i sui singolo d’esordio, “Setting Of The Sun” e “Whirlpools”, brani che hanno raccolto diversi elogi e attenzioni, facendo dell’artista uno dei nuovi nomi su cui puntare per il 2023.

