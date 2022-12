REVEREND AND THE MAKERS VERSO IL NUOVO ALBUM: ECCO IL SINGOLO E LA TITLETRACK

I Reverend And The Makers hanno annunciato i dettagli di un nuovo album e hanno condiviso il singolo soul “High”.

La band ha condiviso il titolo del suo settimo album in studio “Heatwave In The Cold North” insieme all’artwork e alla tracklist. L’uscita è prevista per il 28 aprile 2023 e può essere preordinato qui.

Dopo la pubblicazione del brano che dà il titolo all’album all’inizio di quest’anno, la band ha quindi condiviso il secondo assaggio del disco. Il frontman Jon McClure l’ha descritta come una canzone che parla di “oziare in una giornata di sole con il proprio amante e farsi le canne. Immaginate se Barry White vivesse a Sheffield e vi avvicinerete al sound“.

“Heatwave In The Cold North” è il primo album della band da “The Death Of A King” del 2017.

Tracklist:

1. Heatwave In The Cold North

2. Problems

3. A Letter To My 21 Year Old Self

4. 26 Thousand Days On The Earth

5. High

6. I Hate It When You Lie

7. You Don’t Love Me

8. Overthinking

9. The Exception

10. Living Without You