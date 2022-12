TRACK: CATT

Dopo “Wild Heart” e “Spell Me Free”, “I’m The Wind” è il terzo singolo del rinnovato percorso artistico di CATT, fuori oggi via ListenRecords Berlin. Delicatezza acustica, adatta a scaldarci mente e cuore nelle giornate invernali, malinconica eppure, nonostante tutto, un senso di pace e di cdolcezza che ci pervade. Una voce davvero intensa quella di CATT.

“Volevo cantare in modo autoritario sull’abbandono o l’essere lasciati. Cos’è che scegli per te stesso? Come puoi trovare forza nei momenti di dolore e lasciare che il ricordo sia ciò che è stato con gratitudine e grazia?”

“I’m The Wind” è stato il primo tentativo di CATT di scrivere una canzone su una chitarra, intesa come una piccola demo, nulla di più. Ma tutte le nuove versioni della canzone che sono state registrate in uno studio professionale in seguito non sono state in grado di superare la magia di questa demo cruda e vulnerabile. Quindi CATT è rimasta fedele alla sensazione di base iniziale. Con un solo microfono in un angolo di una casetta fuori città stava catturando una sincera sensazione di morbidezza e fragilità, mentre una scintilla di fiducia già strizzava l’occhio attraverso le nuvole.

“I’m The Wind” è il terzo estratto da “Change”, il nuovo album di CATT in arrivo il 24 marzo 2023

Listen & Follow

CATT: sito web

Credit Foto: Manuel Meinhardt