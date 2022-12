I SIGUR ROS TORNANO LIVE IN ITALIA PER QUATTRO DATE NEL 2023

Nel 2023 ritorna in Italia con quattro date la band islandese Sigur Ros: il 9 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma al “Roma Summer Fest 2023”, l’11 luglio 2023 al Faro Borbonico di Bari al “Locus Festival”, il 12 luglio 2023 in Piazza Napoleone a Lucca al “Lucca Summer Festival” e il 13 luglio 2023 in Piazza Sordello a Mantova.

A 20 anni dall’uscita del loro album in studio “()”, lo scorso ottobre la band ha pubblicato la ristampa, in vinile e CD, arricchita da un disco bonus con tracce demo estratte dalle sessioni di registrazione originali.

Grande attesa invece per il nuovo ottavo album previsto per il 2023, al quale i Sigur Ròs stanno lavorando e registrando agli Abbey Road Studio che conterrà nuove canzoni, alcune delle quali sono state anticipate durante l’ultimo tour.

I membri fondatori dei Sigur Rós, Jónsi e Georg Holm, si sono riuniti, sia in studio che per il tour, all’ex membro Kjartan Sveinsson, il quale, dopo quasi un decennio, si era allontanato per concentrarsi su altri progetti.

Ecco il dettaglio delle date:

9 luglio 2023 @ Roma, Roma Summer Fest 2023, Auditorium Parco Della Musica

Prezzi Biglietti:

Parterre in piedi € 40 + diritti di prevendita

Tribuna Centrale € 60 + diritti di prevendita

Tribuna Mediana € 55 + diritti di prevendita

Tribuna Laterale € 45 + diritti di prevendita

11 luglio 2023 @ Bari, Locus Festival, Faro Borbonico Porto di Bari

Prezzi Biglietti:

Posto in piedi: € 40,00 + diritti di prevendita

12 luglio 2023 @ Lucca, Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone

Prezzi Biglietti:

Settore Statua Gold: € 80,00 + diritti di prevendita

Tribuna numerata: € 65,00 + diritti di prevendita

Platea Gold: € 55,00 + diritti di prevendita

Platea numerata: € 45,00 + diritti di prevendita

Posto in piedi: € 35,00 + diritti di prevendita

13 luglio 2023 @ Mantova, Piazza Sordello

Prezzi Biglietti:

Poltronissima Gold: € 51,30 + diritti di prevendita

Poltronissima: € 48,00 + diritti di prevendita

Prima poltrona: € 42,50 + diritti di prevendita

Seconda poltrona: € 34,00 + diritti di prevendita

Tribuna numerata: € 42,50 + diritti di prevendita

Biglietti disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 11.00 di mercoledì 14 dicembre 2022

Vendita generale dalle ore 11.00 di giovedì 15 dicembre 2022

Credit Foto: Ragnaar Bastiaan from Boston, MA, USA, PDM-owner, via Wikimedia Commons