MORRISSEY SI PREPARA A REGISTRARE UN NUOVO ALBUM CHIAMATO “WITHOUT MUSIC THE WORLD DIES”

Morrissey ha annunciato un nuovo album chiamato “Without Music The World Dies”.

L’ex frontman degli Smiths ha in programma di registrare il suo quindicesimo album solista tra gennaio e febbraio.

Il suo predecessore, “Bonfire Of Teenagers”, dovrebbe vedere la luce nella primavera del 2023, dopo che lo stesso musicista britannico ha dichiarato che la sua pubblicazione, originariamente prevista per febbraio, è stata messa in pausa senza motivazione e ora tutto è nelle mani della Capitol Records.

Tornando a “Without Music The World Dies”, questo è il messaggio che potete trovare sul sito web dell’artista inglese: “Il tempo in studio è prenotato per gennaio e febbraio 2023, quando Morrissey registrerà il suo nuovo album WITHOUT MUSIC THE WORLD DIES”.

“La registrazione sarà il quinto album di Morrissey prodotto da Joe Chiccarelli, vincitore di dieci Grammy, e la band continuerà ad essere composta da Jesse Tobias, Gustavo Manzur, Alain Whyte, Juan Galeano e Brendan Buckley. Le 12 canzoni sono state scritte da Morrissey con Alain Whyte, Jesse Tobias, Gustavo Manzur. Non c’è ancora un’etichetta discografica per il progetto, e si stanno studiando le modalità per ottenere una distribuzione globale”.

Morrissey ha poi aggiunto: “Le canzoni, naturalmente, sono magnifiche, e anche le implacabili difficoltà che abbiamo incontrato di recente non sono sufficienti a farci morire”.

Credit Foto: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons