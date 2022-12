TRACK: PLANET IBIZA

“M.E.D.H.A.N.E” è il nuovo morbidissimo e romantico viaggio che ci invitano a fare i Planet Ibiza.

Tra sintetizzatori, bassi accentuati e flauti analogici la band ci prende per ua mano e ci invita a lasciarci andare, in un viaggio sopra le nuovole a gravità zero, tutto è leggero e delicato, con questi ritmi alla moviola che ci fanno sentire bene. Il testo racconta la storia della perdita di un amico e di come la vita e i legami possano andare in frantumi.

I Planet Ibiza si stanno rapidamente guadagnando una buona base di fan a Stoccolma e questo loro mood rilassato non può con catturaci inevitabilmente.

