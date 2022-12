GUARDA PETER BUCK E MIKE MILLS SUONARE INSIEME BRANI DEI R.E.M. PER I 40 ANNI DI “CHRONIC TOWN”

Mercoledì scorso, 14 dicembre, Peter Buck e Mike Mills si sono ritrovati insieme su un palco per celebrare i 40 anni del debut EP dei R.E.M. “Chronic Town”.

I due si sono esibiti al 40 Watt Club della loro città Athens, Georgia, insieme ad amici e colleghi come Rich Robinson dei Black Crowes e Barrett Martin degli Screaming Trees.

Nel corso della serata poi la band di casa è stata via via affiancata da altri ospiti come il comico e presentatore Fred Armisen, Darius Rucker voce degli Hootie & The Blowfish, Lenny Kaye (Patti Smith Group e Indigo Girls) che si sono alternati su brani come “Chronic Town”, “Gardening At Night”, “Orange Crush” e “Crush With Eyeliner”.

I R.E.M. si sono sciolti ufficialmente il 21 settembre 2011. L’EP “Chronic Town” è stato ristampato quest’anno per i suoi 40 anni.

Ecco un pò di video della serata:

Credit Foto Peter Buck: David Lee, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Mike Mills: Andrew D. Hurley, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons