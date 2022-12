Norah Jones tornerà in Italia la prossima estate.

La musicista nativa di NYC, infatti, presenterà il suo settimo LP, “Pick Me Up Off The Floor”, uscito a giugno 2020 via Blue Note Records in un’unica data prevista per venerdì 14 luglio in Piazza Napoleone a Lucca (all’interno del Lucca Summer Festival).

I biglietti, di cui non conosciamo ancora i costi, saranno disponibili a partire dalle ore 11 di lunedì 19 dicembre su Ticketone.it.

Credit Foto: Yaffa, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons