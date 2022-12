VIDEO: SOFTCULT

Il prossimo 24 marzo, via Easy Life Records, le Softcult pubblicheranno il loro secondo EP, “See You In The Dark”.

Ora arriva un altro estratto, “Someone2Me”, accompagnato da un video diretto da Mercedes Arn-Horn.

Le due gemelle canadesi dicono del loro nuovo singolo: “Come donne spesso ci viene insegnato a sopportare i comportamenti tossici e a ignorarli. Ma io sono arrivata a un punto in cui mi sono stufata di ignorarlo. Le molestie non vanno mai bene e non dovrebbero arrivare a minacciare la violenza per essere prese sul serio.

Questa canzone non parla solo delle nostre esperienze.

Riguarda le innumerevoli donne che hanno a che fare con molestie e abusi da parte di uomini che adottano le ideologie degli incel come meccanismi di coping per la loro rabbia e frustrazione.

Questa canzone è tutto ciò che voglio dire a tutti gli incel là fuori con un odio ossessivo verso le donne a cui si sentono in diritto ma che non avranno mai”.

Il brano si apre con toni dreamy e chitarre delicate per poi esplodere verso territori shoegaze più sporchi e grungey, senza però intaccare la dolce melodia creata dai vocals: un nostalgico sogno a occhi aperti!

Softcult: Bandcamp | Spotify | Facebook