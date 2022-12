IN ARRIVO UN NUOVO FILM-DOCUMENTARIO SUI PAVEMENT

Pochi giorni fa a NYC è andato in scena per tre sere un musical a tema Pavement chiamanto “Slanted! Enchanted!”.

Lo stesso direttore di quel musical, Alex Ross Perry, sta ora preparando un film documentario sui Pavement: in passato il regista ha già collaborato con alcune band, tra cui Sleigh Bells, Vivian Girls e Soccer Mommy, per dei video musicali e più recentemente ha lavorato anche con Malkmus e soci per il nuovo video di “Harness Your Hopes”.

Hannah Seidlitz del New Yorker spiega come sia difficile definire questo nuovo film di Perry:

“Tre anni fa, l’etichetta dei Pavement, la Matador Records, ha contattato Perry per una collaborazione. La band voleva un film, ma Stephen Malkmus, il frontman, disse che non era interessato ad assumere un documentarista. Voleva assumere uno sceneggiatore. Ma non voleva una sceneggiatura. “Nessuno sapeva cosa significasse”, racconta Perry.

Perry decise di affrontare l’incarico impossibile da angolazioni impossibili: “Legittimo, ridicolo, reale, falso, idiota, cliché, illogico”, ha detto, e ha offerto un’analogia con Bob Dylan. “Prendete il film di Todd Haynes su Bob Dylan, il documentario di Scorsese, il documentario di Pennebaker e il film diretto dallo stesso Dylan che tutti odiano” – Renaldo e Clara – “e metteteli tutti in un frullatore”. Il film che ne risulterà sarà un mélange di bio-pic, filmati di musei, pezzi di Slanted! Enchanted!, doc di tournée, farsa e inno. Perry ha formulato la propria tesi: E se i Pavement, il gruppo rock pynchoniano che non ha mai avuto un disco di platino, fosse la band più importante di tutti i tempi?”

Credit Foto: Shawn Anderson (CC BY-NC 2.0)