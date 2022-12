ANDY BELL RACCOGLIE TUTTI I TRE ULTIMI EP PUBBLICATI IN UNA RACCOLTA INTITOLATA “STRANGE LOOPS & OUTER PSYCH”

Il 10 febbraio 2023 il chitarrista e cantautore dei Ride, Andy Bell, pubblica una nuova compilation intitolata “Strange Loops & Outer Psych”.

L’uscita, solo in CD, raccoglie 16 brani tratti dai suoi recenti tre EP (‘I Am A Strange Loop’, ‘The Grounding Process’ e ‘Untitled Film Stills’) composti da remix, versioni acustiche e cover di canzoni che hanno ispirato l’album “Flicker”.

La nuova versione in CD include anche quattro brani che non erano inclusi nelle edizioni originali in vinile a tiratura limitata, che sono andate tutte esaurite. Il lavoro include anche remix di Maps di “It Gets Easier”, ascoltato nel programma di Lauren Laverne su BBC Radio 6 Music, e la cover della canzone di Yoko Ono “Listen, The Snow Is Falling”, di cui la stessa Yoko ha twittato il video.

Strange Loops & Outer Psych by Andy Bell

“A quasi un anno dall’uscita di Flicker, ecco un’opera di accompagnamento in technicolor che riunisce i brani degli EP per colorare i bordi del disco“, dice Andy. “Le influenze, le rielaborazioni acustiche e i remix dei miei amici, compagni ed eroi aiutano l’ascoltatore a capire dove avevo la testa quando ho realizzato Flicker, ma è anche un buon ascolto a sé stante. Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la mia musica nel 2022, vi apprezzo tutti, ci vediamo nel 2023“.