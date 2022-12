R.I.P. MARTIN DUFFY: IL TASTIERISTA DI PRIMAL SCREAM E FELT AVEVA 55 ANNI

A poche ore di distanza dalla morte di Terry Hall, voce e leader degli Specials, la scena musicale britannica e non solo è scossa da un’altra triste notizia.

Martin Duffy, autentica icona indie rock inglese fin da metà anni ’80, è scomparso all’età di 55 anni.

Nato a Birmingham nel maggio del 1967 Duffy si unirà, non ancora maggiorenne, ai Felt come tastierista nel 1985 rimanendo membro attivo della band fino alla sua conclusione (anno dello scioglimento 1989).

E’ con i Primal Scream però che il musicista collaborerà più a lungo prima come musicista aggiunto, nei primi due dischi della band (“Sonic Flower Groove” del 1987 e “Primal Scream” del 1989) e poi come membro ufficiale a partire dal successivo storico “Screamadelica” (1991) rimanendo in formazione fino all’ 11°, e ad oggi ultimo, lavoro in studio “Chaosmosis” (2016).

Duffy inoltre legherà in modo significativo il suo nome anche ai Charltans. Nel 1996 chiamato in sostituzione di Rob Collins, deceduto in un tragico incidente stradale, il musicista affiancherà la band di Tim Burgess nel mitico concerto degli Oasis a Knebworth e prenderà parte alle registrazioni dell’album “Tellin’ Stories” (1997).

Tra gli ultimi lavori segnaliamo la sua presenza in “Utopian Ashes” disco dell’accoppiata Bobby Gillespie (Primal Scream) / Jenny Beth (Savages) uscito nel 2020.

Another tragic loss of a beautiful soul. Martin Duffy stepped in to save The Charlatans when we lost Rob – he played with us at Knebworth and was a true friend. He toured with me in my solo band too – he was a pleasure to spend time with. Safe travels Duffy 💔 pic.twitter.com/cvuEvvqYGa

— Tim Burgess (@Tim_Burgess) December 20, 2022