DAMON ALBARN RENDE OMAGGIO A TERRY HALL DEGLI SPECIALS SUONANDO IN CASA “FRIDAY NIGHT, SATURDAY MORNING”

La notizia della prematura dipartita di Terry Hall, noto soprattutto come voce e leader degli Specials, ha scosso la scena musicale britannica e non solo.

Tra i tanti messaggi di cordoglio di amici e colleghi (Elvis Costello, Prodigy, Tim Burgess, Massive Attack, New Order e moltissimi altri) registriamo il commosso omaggio di Damon Albarn che per rendere tributo al compianto cantante ha condiviso una sua versione di “Friday Night, Saturday Morning” brano che compare come b-side del grande classico degli Specials “Ghost Town”.

Terry, hai significato tutto per me. Ti amo scrive Albarn nel post twitter che riporta il video della sua performance casalinga:

Terry, you meant the world to me. I love you. pic.twitter.com/0JFpRZUEmb — Damon Albarn (@Damonalbarn) December 20, 2022

I due artisti hanno collaborato in più occasioni. Il leader dei Blur ha contribuito alla scrittura di “Chasing a Rainbow” e “Room Full of Nothing” brani inclusi in lavori solisti di Hall mentre il cantante degli Specials appare alle voci in “911” brano pubblicato dai Gorillaz.

Credit Foto Damon Albarn: Drew de F Fawkes from Guildford, United Kingdom, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Terry Hall: Press