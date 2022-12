MAC DEMARCO E L’IMMANCABILE COVER NATALIZIA. ASCOLTALO RIFARE “IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS”.

Come ormai da tradzione Mac DeMarco anche quest’anno si concede una cover natalizia.

“It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas”, scritta con il titolo originale “It’s Beginning to Look Like Christmas” dal compositore americano Robert Meredith Willson e resa celebre negli anni tra gli altri da Perry Como, Dean Martin, Dionne Warwick e Michael Buble, è online accompagnata dal solito irriverente video che vedo come protagonista lo stesso DeMarco:

Sono anni che il cantautore canadese rende omaggio al Natale con cover a tema. In passato abbiamo ascoltato le sue reinterpretazioni di grandi classici natalizi come “Santa Claus Is coming to Town”, “I’ll Be Home For Christmas”, “Have Yourself A Merry Little Christmas”, “The Christmas Song” e “Wonderful Christmastime”.

“Here Comes the Cowboy” è il titolo dell’ultimo album pubblicato da DeMarco ed è uscito nel 2019.