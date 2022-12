RYUICHI SAKAMOTO SI è ESIBITO IN QUELLO CHE POTREBBE ESSERE IL SUO ULTIMO LIVE

Ryuichi Sakamoto potrebbe abbandonare l’attività concertistica.

La scelta, chiaramente legata al suo recente stato di salute, al compositore è stato diagnosticato un cancro al colon, è trapelata in un comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito.

Nelle note diffuse in merito a “Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022”, concerto registrato in streaming lo scorso 11 dicembre al 509 Studio di Tokyo, l’artista dichiara:

Le mie energie sono veramente crollate, un normale concerto di almeno un’ora/90 minuti sarebbe per me molto difficile da affrontare.

e ancora:

Per questo ho registrato una canzone alla volta e le ho poi editate insieme in modo da presentarle come un regolare concerto, credo che questo sia il modo migliore per gorderne appieno.

Infine l’amara rivelazione:

Non ho energie per fare live… questa potrebbe esser stata l’ultima volta che mi avete visto farlo