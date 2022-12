WES SCANTLIN DEI PUDDLE OF MUDD TORNA SULLA FAMIGERATA COVER DEI NIRVANA: “ERA DAVVERO UNA MERDA”

Wes Scantlin dei Puddle of Mudd ha ammesso che la famigerata cover dei Nirvana sembrava e suonava come una merda totale. Due anni fa, la band registrò una versione acustica di “About A Girl” per SiriusXM, che fu poi ampiamente derisa online.

Deve trattarsi di un troll, altrimenti qualcuno capace di pensare razionalmente sarebbe intervenuto per impedire che questo abominio finisse su Internet, scrisse all’epoca un utente di YouTube.

All’epoca, il cantante si scagliò contro gli haters (Supera gli altri che cercano di buttarti giù…La gelosia è tossica, e le persone tossiche sono una perdita di tempo), ma Scantlin ha ora ammesso che la cover non segnò certo la sua migliore interpretazione.

Ha dichiarato infatti a SongFacts: Mi stavo ambientando, era una giornata faticosa e avevo già eseguito cinque o sei canzoni. Quando sono arrivato a quella – che non avrei nemmeno dovuto fare perché non sono in grado di fare quella canzone – ero un po’ stanco. Sembrava e suonava una merda totale. Ma viviamo per combattere ogni altro giorno, amico.

