Credit: Holly Whitaker

I Black Country, New Road hanno presentato un filmato dal vivo con materiale completamente nuovo tratto dai loro tre spettacoli sold out alla Bush Hall nel dicembre 2022.

All’inizio del 2022, i Black Country, New Road hanno pubblicato il loro album “Ants From Up There” che è stato lodato dai fan e dalla critica. Sappiamo bene come il frontman Isaac Wood abbia annunciato la sua decisione di abbandonare la band, ma, freschi del successo di “Ants From Up There” e con un fitto programma di live davanti a loro nel 2023, i membri rimanenti Lewis Evans, May Kershaw, Georgia Ellery, Luke Mark, Tyler Hyde e Charlie Wayne, hanno deciso di scrivere un intero nuovo set di materiale da eseguire. Hanno suonato di fronte a folle entusiaste ai festival, tra cui le trionfali esibizioni al Primavera, al Green Man e al Fuji Rock, entrando in una nuova fase musicale mentre navigavano e sviluppavano canzoni che avevano solo poche settimane di vita. Hanno anche effettuato un tour negli Stati Uniti con i Black Midi e sono stati protagonisti di due spettacoli sold-out a New York.

Mentre le canzoni continuavano a svilupparsi sulla strada, hanno deciso di evitare le fasi successive convenzionali. Le persone in attesa di nuovo materiale hanno ben otto nuove canzoni da ascoltare, ma non nel modo in cui si sarebbero potute aspettare.

Non volevamo fare un album in studio

spiega May Kershaw, pianista dei BC,NR, che è uno dei tre membri della band, insieme al sassofonista Lewis Evans e al bassista Tyler Hyde, che ora si occupa della voce.

Abbiamo scritto i nuovi brani appositamente per eseguirli dal vivo, quindi abbiamo pensato che sarebbe stata una bella idea realizzare una performance.

Il risultato è una performance live filmata, diretta da Greg Barnes e mixata da John Parish, collaboratore di PJ Harvey, che ha avuto luogo per tre notti alla Bush Hall di Londra.

Si tratta di catturare il momento

dice il sassofonista e ora vocalist Lewis Evans.

Una piccola capsula del tempo di questi otto mesi in cui abbiamo suonato queste canzoni on the road.

Nonostante la mancanza di materiale in studio, i tre spettacoli sold out di dicembre hanno visto un pubblico pronto a cantare ogni parola di queste nuove canzoni, apprese solo da clip online e registrazioni su YouTube, un cenno sia alla resilienza della band che alla dedizione della loro affiatata comunità di fan.

Come è tipico dei BC,NR, l’idea di fare una performance dal vivo filmata in modo stanco e prevedibile non aveva molta attrattiva. Il chitarrista Luke Mark è sato molto chiaro: