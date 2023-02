Sabato scorso Neil Young è tornato ad esibirsi dal vivo dopo circa quattro anni di lontananza da un palco.

Come riportato da CTV News l’artista ha eseguito due brani, “Comes A Time” e “Heart Of Gold”, in occasione della “United We Stand for Old Growth Forests! Declaration, March And Super-Rally” manifestazione di protesta contro il governo canadese e la sua fallimentare operazione di contrasto alle deforastazioni che si è tenuta a Victoria, British Columbia.

In un’intervista dello scorso luglio Young aveva dichiarato di non sentirsti ancora pronto per dei concerti dal vivo e che la pandemia lo teneva ancora in uno stato di preoccupazione:

Non voglio mettere la gente in pericolo. Non voglio che la gente mi veda là fuori e creda che per me va tutto vada bene. No, non penso che tutto vada bene.

Guarda i video dell’evento: