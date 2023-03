Credit: Marika Kochiashvili

I Daughter presentano un altro singolo, “Swim Back”, tratto dal loro prossimo album “Stereo Mind Game”, in uscita il 7 aprile. La pubblicazione segue i precedenti singoli “Party”, un brano che racconta il punto in cui Elena Tonra è arrivata prima di decidere di abbandonare l’alcol, e “Be On Your Way”, una canzone struggente ma resistente che parla di un legame duraturo, ma anche indefinibile. “Stereo Mind Game”, il primo album in studio dopo sette anni, è un nuovo capitolo per i Daughter, il trio composto da Elena Tonra, Igor Haefeli e Remi Aguilella.

Elena Tonra non è un’appassionata di nuoto, ma gli oceani pervadono “Stereo Mind Game”. Su “Swim Back”, ci dicono le note stampa, il sentimento profondo proviene dagli archi del 12 Ensemble, l’orchestra d’archi con sede a Londra, arrangiata da Haefeli e orchestrata da Josephine Stephenson. Le loro parti sono state registrate – opportunamente – presso The Pool, uno spazio di Bermondsey, a sud di Londra, che è un ex luogo di nuoto. Il brano è accompagnato da un video diretto da Tiff Pritchett.