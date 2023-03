I neozelandesi The Beths sono attualmente in tour in Nord America a supporto del delizioso album “Expert in a Dying Field” dello scorso anno, e, all’inizio di questa settimana, erano a New York per uno spettacolo sold out al Brooklyn Steel.

Durante la loro permanenza in città, i Beths si sono fermati al CBS Saturday Morning per eseguire “Expert in a Dying Field” e altre due canzoni dell’album, “Your Side” e “When You Know You Know”.