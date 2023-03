Dietro il progetto chiamato The Noise Who Runs ci sono Felipe Goes, un chitarrista francese di origini brasiliane, e Ian Pickering, storico collaboratore degli Sneaker Pimps per i quali ha anche cofirmato qualche celebre brano (“Spin Spin Sugar” e “6 Underground” su tutti).

Credit: Press

Ma nelle quattro tracce che compongono questo EP, il fresco di stampa “These Will Be Your Gods”, i legami con il trip hop di scuola anni ’90 sono pochi o inesistenti, nonostante l’aura elettronica che circonda buona parte dell’opera.

I Noise Who Runs ci propongono un electro-indie rock vecchissimo stile e ultra-contaminato, in bilico tra il sintetico e il lo-fi, povero in superficie ma ricco nel profondo. Lo spirito è quello di chi produce DIY music, ovvero musica autoprodotta e confezionata in casa. Goes e Pickering, seppur forti di un certo livello di originalità, non nascondono le loro antiche influenze: la scena Madchester e i Primal Scream di “Vanishing Point” e “XTRMNTR”.

Il risultato è tutto fuorché elettrizzante, ma non per questo da buttar via. Si fanno apprezzare il synth-pop energico e veloce di “How U R” e il dream pop psichedelico di “Cows Come Home”, i due pezzi dell’EP in cui tutto sembra ruotare attorno alla chitarra di Felipe Goes.

La seconda metà del mini album è invece votata all’elettronica, con una “These Will Be Your Gods” che scorre via malinconicamente tra echi trip hop e un charleston simil-trap, e una “Little Black Cloud” che si trascina in maniera un po’ goffa per ben otto minuti, alternando buone intuizioni rock e qualche soluzione un po’ fiacca dal punto di vista “sintetico” (il suono della drum machine è davvero scadente).

Da bocciatura piena la prova di Ian Pickering dietro il microfono: l’esperienza è dalla sua parte, ma il canto non fa per lui. Vale la pena dedicare un po’ di tempo ai Noise Who Runs? Sì e no. Roba da sufficienza striminzita. Mettiamola così: se siete dei superfan completisti degli Sneaker Pimps, potreste trovare interessante anche un EP come questo. Ma esistono ancora, o sono mai esistiti, dei maniaci degli Sneaker Pimps?