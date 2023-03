C’è un’etichetta prestigiosa come La Tempesta dietro l’EP di Ginevra Battaglia in arte Guinevere, artista e performer ventiquattrenne cresciuta tra Milano e la Toscana che il prossimo ventiquattro giugno aprirà il concerto di Bon Iver a la Prima Estate Festival. Sei brani in bilico tra folk, echi di jazz e classica ideati con Matteo Pavesi (Alice Phoebe Lou, Eugenia Post Meridiem).

Arrangiamenti stratificati e complessi ben si sposano con melodie accattivanti dal tono spesso sognante. A pianoforte, chitarra, percussioni, basso vanno via via ad aggiungersi tromba, archi, sintetizzatore e philicorda in un crescendo gentile ma deciso. La dolce semplicità di brani come “The Waves Are Calling Us” fa da contraltare a “Setting Of The Sun” accompagnata dalla chitarra acustica con un finale orchestrale di forte impatto.

Voce elegante e magnetica dotata di notevole versatilità come la title track dimostra ampiamente, il mondo di Guinevere è ricco di sfumature che arrivano a lambire l’elettronica in “Mama’s Interlude”, rivelano intensi paesaggi in “Whirpools” e “Night till Dawn” dove a dominare è nuovamente il pianoforte.

Running In Circles” nasce da un profondo e viscerale bisogno di esprimermi, di far emergere il mio personale modo di disegnare ciò che vedo e sento fuori e dentro di me

ha raccontato Ginevra Battaglia nella press release, a corollario di un esordio maturo e convincente.

