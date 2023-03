Credit: Trevor Naud

A distanza di quasi tre anni dall’uscita del loro quinto LP, “Ultimate Success Today“, i Protomartyr sono pronti a ritornare con il suo successore, “Formal Growth In The Desert“, in arrivo il prossimo 2 giugno via Domino Recording Company.

Registrato al Sonic Ranch di Tornillo, Texas, il disco è stato prodotto dal chitarrista Greg Ahee insieme a Jake Aron (Snail Mail, L’Rain).

In “Formal Growth In The Desert”, il deserto porta una consapevolezza esistenziale che è in ultima analisi interna. La “crescita” nasce da un periodo di transizione colossale per il frontman Joe Casey, compresa la morte della madre, che ha lottato contro l’Alzheimer per un decennio e mezzo.

Spiega Ahee:

Ho iniziato a scrivere a casa su un pianoforte e su una tastiera e poi a suonare insieme a dei cortometraggi, osservando come si possono influenzare e aumentare gli stati d’animo mentre si suona

La sensibilità cinematografica si manifesta anche nella narrazione di Casey, sia che stia criticando l’inquietante tecno-capitalismo sia che stia elaborando l’invecchiamento, il futuro e la possibilità di amare.

In un certo senso, “Formal Growth In The Desert” è una testimonianza delle realtà contrastanti – l’inevitabilità della perdita, la necessità di trovare la gioia attraverso di essa e di perseverare – che derivano dal vivere più a lungo e dal continuare a creare. Inizia con il dolore, ma resiste attraverso di esso, aprendosi in un torrente di suono che scorre dolcemente e che è, per i Protomartyr, totalmente nuovo.

Ad anticipare l’uscita ecco il primo singolo “Make Way”, accompagnato da un video diretto da Trevor Naud.

Il registra dice del video:

C’è una linea di collegamento intenzionale tra i video di “Make Way” e di “Worm In Heaven” del 2020. Le due canzoni si sentono in coppia l’una con l’altra. Quindi volevo che i video sembrassero esistere nello stesso mondo. Ci sono strati di esperimenti in corso, tutti all’interno di un ambiente chiuso. Non sappiamo cosa sia successo al mondo esterno, ma c’è il sentore che forse le cose non vanno bene.

“Formal Growth In The Desert” Tracklist: