Conoscevamo già ALL HANDS_MAKE LIGHT, l’ “orchestral-punk electro-shoegaze power duo” guidato da Ariel Engle (La Force, Broken Social Scene) e Efrim Manuel Menuck (Godspeed You! Black Emperor, Thee Silver Mt. Zion) per la pubblicazione omonima datata agosto 2021 (Bandcamp). Ora i due hanno annunciato quello che è il loro “vero” LP di debutto, “Darling The Dawn”, in uscita il 21 aprile via Constellation (pre-order). Il disco vede il contributo di Jessica Moss al violino e di Liam O’Neill dei SUUNS alla batteria.

Le note stampa parlano di un disco che esplorerà i territori di uno shoegaze elettronico soffuso imbevuto di freak-folk, darkwave e post-industrial, che passerà da un minimalismo ambientale a un massimalismo pulsante, evocando brani tradizionali cantati nella foschia della prima luce e accompagnati da circuiti elettrici in overdrive alimentati con cavi non collegati a terra.

Questi tempi sono tempi di mezzo,

dice Efrim a proposito dell’ispirazione dell’album.

Le vecchie cose stanno affondando con le loro mani intorno alla nostra gola…ci sarà ancora più bellezza, durante il disfacimento, e poi ancora di più dopo che i tempi bui saranno passati.

Il primo singolo estratto da “Darling The Dawn” è “We Live On A Fucking Planet And Baby That’s The Sun”, una tentacolare esplorazione che si estende per oltre 10 minuti.

Ariel condivide il suo pensiero:

Viviamo su un fottuto pianeta e baby that’s the sun” è un testo che mi gira in testa da un paio di decenni. Una volta vivevo in un appartamento con porte scorrevoli dal pavimento al soffitto accanto al mio letto. Una mattina mi sono svegliato all’alba, mi sono alzato di scatto e mi sono sentito dire quelle parole. Potevo vedere l’alone di luce rosa-arancione tagliare l’ultima parte della notte. Il testo parla della stranezza di vivere su una sfera. La piccolezza di noi in contrasto con le dimensioni e il movimento dei pianeti e il conforto dell’eterno ritorno dell’alba e del sole dopo la notte.

Ecco la tracklist di “Darling The Dawn”:

A Sparrow’s Lift

We Live On A Fucking Planet And Baby That’s The Sun

Waiting For The Light To Quit

A Worker’s Graveyard (Poor Eternal)

The Sons And Daughters Of Poor Eternal

Anchor

Lie Down In Roses Dear