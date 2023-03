Oscar 2023 all’insegna delle pochissime sorprese. Anzi, tutto è andato fin troppo liscio e scontato se vogliamo. “Everything Everywhere All At Once”, film sul multiverso che anche sul nostro sito è stato lodato, si è portato a casa sette premi sugli undici per cui era nominato, compresi i premi principali per miglior film e miglior regia.

Michelle Yeoh è stata la prima attrice asiatica a vincere come miglior attrice, mentre anche per il miglior attore non ci sono state sorprese con la vittoria di Brendan Fraser per la sua interpretazione in “The Whale“. “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, porta a casa ben quattro premi (miglior film straniero, fotografia, scenografia e colonna sonora).

Giusto le briciole per “Avatar: La via dell’acqua” e “Top Gun: Maverick“, campioni d’incassi al botteghino, si sono aggiudicati, rispettivamente, miglior effetti speciali e miglior sonoro. Spiace, dobbiamo dirlo per uno Spielbergs e una Cate Blanchett che non sono stati premiati. Da notare canzone “Naatu Naatu” che si aggiudica il premio di miglior canzone originale regalando una vittoria storica all’India,superando la concorrenza di big come Rihanna e Lady Gaga.

Ecco l’elenco completo di tutti i vincitori di questi Oscar 2023:

Miglior film:

Everything Everywhere All at Once

Miglior regia:

Daniel Scheinert e Daniel Kwan per Everything Everywhere All at Once

Miglior attrice protagonista:

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Miglior attore protagonista:

Brendan Fraser, The Whale

Miglior attrice non protagonista:

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

Miglior attore non protagonista:

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Miglior sceneggiatura originale

Everything Everywhere All at Once

Miglior sceneggiatura non originale:

Women Talking

Miglior fotografia:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Miglior film d’animazione:

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Miglior film straniero:

Niente di nuovo sul fronte occidentale, Germania

Migliore colonna sonora:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Miglior canzone:

Naatu Naatu (RRR)