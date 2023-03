Credit: Mat Maitland

Oggi la visionaria artista synth-pop britannica Alison Goldfrapp annuncia il suo primo album solista, “The Love Invention”, in uscita il 12 maggio via Skint. Il disco è una nuova evoluzione nella discografia lungimirante e senza tempo di Alison e si presenta con l’ipnotico singolo “So Hard So Hot”.

L’album “The Love Invention”, prodotto e co-scritto da Alison, segna il suo ritorno come sacerdotessa del dancefloor, in un’inebriante carrellata dalle influenze disco e house che sono sempre state un punto fermo del suo DNA musicale. “So Hard So Hot” è il trampolino di lancio di questo mondo caleidoscopico e ascoltare Alison quando canta “Do you know how the stars were made / Yeah you know how to radiate” evoca l’estasi delle epifanie notturne.

“So Hard So Hot” è accompagnato da un video vibrante e psichedelico diretto in collaborazione con Mat Maitland (Big Active), il primo di una serie di visual. Trattato con una serie di AI, il video ci porta in un mondo mitico che è allo stesso tempo potente e fragile. Alison è una figura solitaria che si dissolve dentro e fuori a regni geologici, con il volto che oscilla tra una realtà aumentata e una finzione contorta. Riflette l’instabilità e la speranza degli stati di transizione e la ricerca e la scoperta dell’amore come conforto.

L’annuncio di “The Love Invention” è stato anticipato da due collaborazioni: la splendida “Digging Deeper” di Claptone e la vibrante “Fever” di Paul Woolford. Queste versioni collaborative appaiono nella versione digitale espansa di “The Love Invention”, mentre nell’album sono presenti i brani nelle loro versioni originali.

Alison presenterà “The Love Invention” dal vivo nella data di debutto sold out all’HERE at Outernet di Londra il 18 maggio.

“The Love Invention” tracklist

1. NeverStop

2. Love Invention

3. Digging Deeper Now

4. In Electric Blue

5. The Beat Divine

6. Fever

7. Hotel (Suite 23)

8. Subterfuge

9. Gatto Gelato

10. So Hard So Hot

11. SLoFLo