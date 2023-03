Credit: Press

I Far From Saints, la nuova band composta da Kelly Jones degli Stereophonics e Patty Lynn e Dwight Baker dei The Wind and The Wave, hanno immediatamente conquistato il pubblico con il loro brano di debutto “Let’s Turn This Back Around”.

Dopo che “Let’s Turn This Back Around” ha fatto nascere l’attesa per un nuovo album della band, i Far From Saints possono ora confermare che il loro album di debutto omonimo sarà pubblicato il 16 giugno 2023, disponibile su CD, LP e in formato digitale (pre-order).

L’album è stato annunciato insieme al nuovo brano “Take It Through The Night”.

Con elementi di country, rock, folk, soul e Americana, l’album di debutto dei Far From Saints è, come ci dicono le note stampa, un insieme indelebile di dieci canzoni sapientemente realizzate che toccano i temi dell’amore, della perseveranza, del dubbio e della guarigione. È un disco che, proprio come la band stessa, è stato creato attraverso un amore smisurato per la musica e la collaborazione e, di conseguenza, è onesto, reale e pieno di integrità. I Far From Saints hanno realizzato un disco che vibra d’intensità, sostenuto dall’impressionante e magnetico legame vocale di Kelly e Patty, e ulteriormente innalzato dalla scrittura delle canzoni con Dwight.

Come dice Patty:

E’ un album che va ascoltato dall’inizio alla fine. È quello che vorrei che la gente facesse. Ascoltarlo per intero e vederlo come un’opera completa a sé stante.

Kelly ricorda:

Patty ha scritto da sola l’intero testo di ‘Take It Through The Night’. Io avevo una piccola parte di un riff blues e Dwight l’ha fatto partire e ha trasformato il ritornello in un’atmosfera alla Eagles e alla Joe Walsh. Eravamo in piena modalità chitarristica. Stavamo cercando di fare un disco degli Allman Brothers.

Tracklist:

Screaming Hallelujah

Faded Black Tattoo

Take It Through The Night

Let’s Turn This Back Around

Gonna Find What’s Killing Me

The Ride

We Won’t Get Out Alive

No Fool Like An Old Fool

Let The Light Shine Over You

Own It