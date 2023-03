Young Fathers, Juno Francis, Monikaze e Siksa sono i nuovi act che oggi si aggiungono alla line up della 26ª edizione di Ypsigrock e confermano sempre di più la sua internazionalità che insieme alla sua atmosfera intima ne fanno ilprimo boutique festival d’Italia, uno degli eventi più attesi dal pubblico degli appassionati di tutto il vecchio continente.

Le nuove band di oggi si aggiungono ai nomi rivelati nelle scorse settimane per il lungo week end di Ypsigrock, in programma dal 10 al 13 agosto 2023a Castelbuono, che si prospetta come uno dei più ricercati e poliedrici della sua storia: sugli stage del festival ci saranno infatti anche Slowdive, Panda Bear & Sonic Boom, The Comet is Coming, Verdena, Still Corners, EKKSTACY, HVOB (live), King Hannah,Just Mustard, Liela Moss, Thus Love, Kiwi Jr., Pale Blue Eyes, Traams, Plastic Mermaids, Helen Ganya.

Anche per questa edizione, sono inseriti in line up artisti del progetto ESNS Exchange (ex ETEP), il programma europeo ufficiale di scambio di talenti musicali, introdotto nel 2003 per favorire la circolazione dei talenti europei all’interno di un network di festival estivi, di cui Ypsigrock fa parte da diversi anni. Finora rientrano in questo programma: The Haunted Youth (Belgio), Juno Francis (Svezia), Monikaze (Lituania) e Siksa (Polonia).

Full Festival Pass e Day Tickets in esclusiva su DICE

In esclusiva sulla piattaforma DICE sono disponibili i Full Festival Passal prezzo definitivo di 120€ + commissioni (TIER 2) e i Day Tickets, al prezzo di 45€ + commissioni.

giovedì 10 agosto

Verdena / Ekkstacy / Pale Blue Eyes / Thus Love + TBA

Day Ticket 45€ + fees

venerdì 11 agosto

Slowdive / Liela Moss / Traams / Helen Ganya / Juno Francis + TBA

Day Ticket 45€ + fees

sabato 12 agosto

The Comet Is Coming / Still Corners / HVOB / King Hannah / Plastic Mermaids / The Haunted Youth / Monikaze + TBA

Day Ticket 45€ + fees

domenica 13 agosto

Young Fathers / Panda Bear & Sonic Boom / Just Mustard / Kiwi Jr. / Siksa + TBA

Day Ticket 45€ + fees

