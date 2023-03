Credit: Press

La nostra gradita anteprima di oggi è per il video di “New York” è il nuovo singolo di Hugomorales, atipico progetto musicale ideato e capitanato da Emiliano Angelelli (in passato era Elio Petri, con cui ha pubblicato due dischi tra il 2010 e il 2013).

Il suo è un indie psych pop con influenze che oscillano dal cantautorato alla folktronica, in un surreale e stralunato mix che “a tratti ricorda band come Animal Collective e Architecture in Helsinki“. Hugomorales usa drum machine (in questo brano alla batteria c’è Tiziano Tetro) e sintetizzatori vecchi quasi cinquant’anni, ma ama le schede audio e gli effetti digitali. I suoi punti di riferimento musicali sono: The Beatles, Yellow Magic Orchestra, The Flaming Lips, le sigle dei cartoni animati e le filastrocche per bambini.

“New York” è ambientato a New York, ma in una New York onirica, in cui un uomo sogna un serpente che gli mangia l’unghia del piede. Sognare un serpente porta sfortuna, è cattivo presagio secondo la simbologia dei sogni. Il serpente rappresenta le malelingue ovvero tutte le chiacchiere fatte alle spalle dell’uomo.

Il videoclip è stato ideato e montato dallo stesso Emiliano Angelelli, che ci svela un curioso particolare:



La sacerdotessa non è presente nel testo del brano, ma svolge un ruolo fondamentale nel video: doma il serpente.



