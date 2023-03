Per essere la band preferita di Kurt Cobain, non si può essere nell’ordinario. Emersi in piena contrapposizione al ruggito monolitico dei Black Sabbath, i Melvins hanno cambiato il volto della storia, spianando la strada a icone grunge come Mudhoney e Soundgarden. Un ponte sensazionale fra le comunità metal e punk, i riconoscimenti dei Melvins sono pantagruelici, così come la loro sperimentazione sonora e spettacoli dal vivo. Definiti da Dave Grohl come una delle band più influenti degli ultimi 40 anni e da Bill Kelliher (Mastodon) come i veri innovatori sonici della sua generazione, l’impronta dei Melvins nel mondo è completamente straordinaria.

I Melvins torneranno in Italia per due date esclusive per celebrare 40 anni di carriera, questo luglio:

11 luglio, sPAZIO 211, Torino

12 luglio, Link, Bologna