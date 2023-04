Credit: Cedric Oberlin

Dopo quasi tre anni dal suo quinto LP, “Off Off On”, This Is The Kit è pronta a tornare con un nuovo full-length, “Careful Of Your Keepers“, in uscita il prossimo 9 giugno via Rough Trade Records.

Prodotto da Gruff Rhys dei Super Furry Animals, il disco è audace e morbido, tagliente e caldo: un’impresa selvaggia di complessità e disposizioni combinate. C’è un linguaggio condiviso dell’esperienza familiare della band che è udibile come sempre in queste registrazioni, che vantano bellissime esecuzioni strumentali che lasciano comunque lo spazio sfumato necessario alla voce della Stables per vivere in primo piano.

L’album si chiamava quasi “Goodbye Bite”. E in un certo senso lo è ancora. Alla fine ho scelto “Careful Of Your Keepers”. È una delle mie canzoni preferite dell’album, una canzone che per me racchiude la sensazione generale dell’album nel suo complesso. La fragilità delle cose. Delle situazioni. Delle relazioni. Degli esseri umani. Quello che facciamo per prenderci cura l’uno dell’altro e di noi stessi. Il passare del tempo e ciò che questo comporta per noi e per il modo in cui viviamo le nostre vite in futuro.

Come anticipazione della nuova release la musicista inglese di stanza a Parigi condivide il nuovo singolo “Inside Outside”, accompagnato da un video diretto da Hannah Owen.

Kate spiega i testi riflessivi della canzone:

Cosa fa accadere le cose? Quanta scelta abbiamo? L’elettricità e la chimica sono fuori dal nostro controllo? Masticare. Scegliere. Forze interne o esterne? Ci comportiamo semplicemente come le persone si aspettano che ci comportiamo?

O anticipano ciò che sta accadendo? Prima che sia successo? Perché lo vedono in noi prima che noi stessi lo sappiamo? Un grande cambiamento che si sta preparando da più tempo di quanto ci rendiamo conto. Lo stavamo ignorando? Era così profondamente sepolto? O l’abbiamo sempre visto, ma abbiamo scelto di ignorarlo? Quanto cambia qualcosa? O è solo il modo in cui lo vediamo che cambia?

“Careful Of Your Keepers” Tracklist:

1. Goodbye Bite

2. Inside Outside

3. Take You To Sleep

4. More Change

5. This Is When The Sky Gets Big

6. Scabby Head And Legs

7. Careful Of Your Keepers

8. Doomed Or More Doomed

9. Stuck In A Room

10. Dibs