I PiL di John Lydon sono pronti a ritornare con il loro undicesimo album, “End Of The World“, in uscita il prossimo 11 agosto, via Pil Official / Cargo UK, a distanza di otto anni dal precedente, “What The World Needs Now…”.

La band ha iniziato a scrivere e registrare “End of World” nel 2018, durante il tour per il 40° anniversario. Dopo una lunghissima pausa, i PiL si sono riuniti in studio dove, racconta Lydon,

c’è stata un’enorme esplosione di idee

Il risultato è che i PiL stanno per pubblicare 13 dei migliori brani che abbiano mai scritto.

Dopo il recente singolo “Hawaii”, pubblicato qualche settimana fa e dedicato a Nora Forster, la moglie di Lydon, scomparsa la settimana scorsa dopo una lunga battaglia contro il morbo d’Alzheimer, oggi è la volta di “Penge” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da John Rambo Stevens.

Lydon descrive il brano come:

una sorta di epopea vichinga medievale

Inoltre la storica formazione londinese ha annunciato le date del suo tour europeo che passerà anche in Italia nel mese di ottobre: l’unico appuntamento nel nostro paese con loro è previsto per lunedì 30 ai Magazzini Generali di Milano.

I biglietti per il concerto, che costeranno 35 € + d.p., saranno disponibili a partire dalle ore 11 di venerdì 14 aprile su ‘Ticketmaster.it‘ e ‘Ticketone.it‘.

“End Of The World” Tracklist:

1. Penge

2. End Of The World

3. Car Chase

4. Being Stupid Again

5. Walls

6. Pretty Awful

7. Strange

8. Down On The Clown

9. Dirty Murky Delight

10. The Do That

11. L F C F

12. North West Passage

13. Hawaii