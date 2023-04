Credit: Frank Lebon

Dopo quasi tre anni e mezzo da “Man Alive!” King Krule è pronto a ritornare con il suo quinto LP, “Space Heavy“, in uscita il prossimo 9 giugno via XL Recordings.

Scritto dal 2020 al 2022 tra Londra e Liverpool, “Space Heavy” ha preso forma nel corso degli spostamenti tra le due città in cui Archy Marshall si divideva e che chiamava casa. Durante la scrittura dell’album, Archy è rimasto affascinato e ha lavorato sulla nozione di “spazio intermedio”: uno spazio infestato da sogni d’amore, che narra di connessioni perdute e di persone e situazioni perse nella ghigliottina dell’universo. La musica è poi stata sviluppata con il collaboratore e produttore Dilip Harris e dai compagni di band Ignacio Salvadores (sax), George Bass (batteria), James Wilson (basso) e Jack Towell (chitarra).

Il risultato è un album di 15 tracce che abita le profondità del mondo sonoro sotterraneo che Archy ha costruito nel corso della sua carriera come King Krule, e in cui si può ascoltare e riconoscere un artista che entra nel pieno dei suoi poteri artistici. L’autorialità emergente del suo debutto “6 Feet Beneath The Moon”, la tavolozza sonora in continuo mutamento di “The OOZ”, la genuinità di “Man Alive!” e la vulnerabilità espressa in “You Heat Me Up, You Cool Me Down” si fondono in un’ unica opera. In linea con l’interesse di Archy per lo spazio intermedio, “Space Heavy” è un album in cui lo spazio negativo richiede la stessa attenzione di quello positivo perché la ricompensa è ricca solo se si è disposti a guardare nel pantano.

Il primo singolo dell’album, “Seaforth”, arriva con un video musicale diretto dall’artista visiva e collaboratrice Jocelyn Anquetil che ci trasporta nella mente addormentata di King Krule per immergerci nelle avventure di due golden retriever, un padre e il suo cucciolo.

“Space Heavy” Tracklist:

1. Flimsier

2. Pink Shell

3. Seaforth

4. That Is My Life, That Is Yours

5. Tortoise Of Independency

6. Empty Stomach Space Cadet

7. Flimsy

8. Hamburgerphobia

9. From The Swamp

10. Seagirl

11. Our Vacuum

12. Space Heavy

13. When Vanishing

14. If Only It Was Warmth

15. Wednesday Overcast