Matt Berninger, frontman dei The National, ha parlato apertamente della sua battaglia contro la depressione e il blocco dello scrittore e di come queste cose compaiano nel prossimo album della band, “First Two Pages Of Frankenstein” (atteso a fine apriel).

Berninger ha parlato in un’intervista esclusiva per l’ultimo numero di Uncut, in cui ha rivelato come il periodo del COVID dopo l’ultimo disco dei The National, “I Am Easy To Find” [2019], e il suo album di debutto da solista del 2020, “Serpentine Prison”, lo abbia visto affrontare il “burnout” e una depressione che ha paragonato a “un treno che esce dai binari“. Ha spiegato di essersi trovato nell’impossibilità di scrivere testi per un anno intero.

Di solito, quando mi trovo in una situazione difficile, riesco a ricavarne qualcosa e a scriverci una canzone, e questo risolve molto il problema. Questa volta non volevo farlo. Non ero interessato al mio dolore. Non ero interessato ai miei problemi. Forse ne ero anche un po’ imbarazzato. Poi, più tempo passavo senza esercitare davvero quella parte di me [la scrittura], più diventava difficile connettersi ad essa. Il districarsi, o qualunque sia l’emozione di creare qualcosa dal nulla.

Il frontman ha rivelato che poi si è disintossicato dall’alcol e dalla marijuana e ha iniziato un ciclo di antidepressivi. Ha anche sottolineato:

Temevo di aver manifestato il genere di cose misantropiche che ho sempre incanalato nella sua musica.Ho scritto musica triste e deprimente per molto tempo, poi quando mi colpisce davvero, quando tutto mi raggiunge, non voglio più scriverne. Non riuscivo ad articolare la nebbia. Non volevo dare un senso alle parole. Mi sembrava tutto brutto e disgustoso e tutti i pensieri nella mia testa erano piccoli, amari e paurosi.

Berninger ha poi spiegato come il sostegno e la “fede” della band, così come la dedizione e l’amore di sua moglie Carin Besser, lo abbiano aiutato a superare la situazione. Il suo consiglio: “Questo non sei tu, questo non è reale, questo è solo il tuo cervello in questo momento, la tua mente non è tua amica“, ha persino ispirato un testo e il titolo dell’ultimo singolo della band, con Phoebe Bridgers.



Berninger ha scoperto che il sostegno dei suoi compagni di band, la gratitudine per i fan accorsi a vederli e il ritorno della sua musa cantautorale lo hanno ispirato a trasformare i suoi momenti bui in musica, sollevandolo ulteriormente dalla depressione e sentendosi come se “le nuvole si stessero finalmente rompendo“.